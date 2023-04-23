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هولندا تجلي أول مجموعة من رعاياها من السودان

منذ ساعة واحدة
علم هولندا

علم هولندا

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قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، الأحد، إن بلاده أجلت أول مجموعة من رعاياها من السودان.

وأضاف هوكسترا أن “حفنة” من الهولنديين تمكنوا من مغادرة الخرطوم على متن طائرة فرنسية في إطار ما وصفها بأنها “عملية معقدة جدا” نُفذت بمساعدة فرنسا وألمانيا ودول أخرى.

وقال الوزير إنه يأمل في أن تتمكن مجموعة أكبر من المغادرة مساء اليوم باستخدام طائرتين عسكريتين أرسلتهما هولندا إلى الأردن الأسبوع الماضي للمساعدة في جهود الإجلاء.

وقالت الحكومة الهولندية في رسالة إلى البرلمان اليوم إن نحو 150 مواطنا هولنديا طلبوا الإجلاء.

    المصدر :
  • رويترز

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