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هولندا تحثّ إيران على عدم التصعيد ضد إسرائيل

منذ 6 دقائق
وزيرة خارجية هولندا

وزيرة خارجية هولندا

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قالت وزيرة الخارجية الهولندية هانكه برانش سلوت إنها أبلغت نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مكالمة هاتفية اليوم السبت 13 نيسان/أبريل 2024، بأن إيران يجب أن تتجنب التصعيد ضد إسرائيل وأن تتخذ إجراءات “لعدم التصعيد”.

وأضافت في منشور على إكس: “خلال المحادثة، عبرت أيضًا عن قلقي الكبير بشأن السفينة التي تم اختطافها في مضيق هرمز، وأن هذا النوع من التصرفات يجب أن يتوقف”.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز اليوم السبت، وذلك بعد أيام من تهديد طهران بإغلاق المضيق أمام حركة السفن ردًا على قصف يُعتقد أنه إسرائيلي لقنصليتها في سوريا.

    المصدر :
  • رويترز

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