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هولندا تحقق في ضربة جوية استهدفت "داعش" بالعراق في 2016

منذ 9 دقائق
علم هولندا

علم هولندا

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قالت الحكومة الهولندية، الخميس، إنها ستحقق في ضربة جوية على مقر مزمع لتنظيم الدولة الإسلامية بشمال العراق في 2016 وربما أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين.

ودمرت قنبلة أسقطتها مقاتلة هولندية من طراز إف-16 مشاركة في عمليات تقودها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب بناية في الموصل في 22 مارس آذار 2016 وكان يعتقد أن البناية مقر للتنظيم المتشدد.

لكن وزارة الدفاع الهولندية قالت إنها تشتبه في أن الضربة قتلت مدنيين بدلا من أن تقتل مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية وذلك بعد أن قالت محطة (إن.أو.إس) وصحيفة (إن.آر.سي) الهولنديتان إن تقصيهما أظهر أن البناية لم تكن سوى منزل أسرتين لا صلة لهما بمتشددي الدولة الإسلامية.

وقالت الوزارة إنها ستنشر قائمة بتفاصيل نحو 2100 غارة نفذتها في العراق وسوريا مقاتلات هولندية من طراز إف-16 في إطار تحالف لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في الفترة بين عامي 2014 و2018.

وأضافت أن القائمة ستشمل تاريخ وتوقيت كل طلعة جوية وأحوال الطقس وقتها وطبيعة المهمة والخسائر الجانبية المحتملة التي قد تكون نجمت عنها.

وقالت هولندا في 2020 إنها ستقدم تعويضات لأقارب أربعة مدنيين قتلوا عندما قصفت مقاتلة إف-16 هولندية منزلهم في الموصل في 2015.

    المصدر :
  • رويترز

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