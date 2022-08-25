الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
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هولندا تحقق في وفاة رضيع بمركز مكتظ بطالبي اللجوء

منذ 7 دقائق
علم هولندا

علم هولندا

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قالت الوكالة الحكومية المركزية لاستقبال طالبي اللجوء، الخميس، إن السلطات الهولندية تحقق في وفاة رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر في موقع التسجيل الرئيسي المكتظ بطالبي اللجوء في البلاد.

ونام أكثر من 700 طالب لجوء على الأرض في مكان مفتوح في موقع التسجيل في تير أبل بإقليم جرونينجن الشمالي الشرقي على مدى الأيام القليلة الماضية. وأدت الظروف في الموقع بالفعل إلى رفع دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية.

وقال ليون فيلدت، المتحدث باسم الوكالة، لرويترز إن الرضيع توفي “لأسباب غير معروفة” في صالة ألعاب رياضية تستخدم كمأوى مؤقت للوافدين الجدد الذين ليس لديهم مكان آخر للنوم.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الخميس إن الظروف في مركز الاستقبال الرئيسي دفعت فرعها في هولندا إلى عرض تقديم المساعدة، وهي المرة الأولى التي يحتاج فيها إلى القيام بذلك في هولندا.

ويقول المجلس الهولندي للاجئين، الذي رفع دعوى قضائية ضد الحكومة، إن الأوضاع في المركز “غير إنسانية” وتنتهك القانون الأوروبي.

ويطالب المجلس في الدعوى، التي من المقرر أن تنظرها المحكمة في 15 سبتمبر أيلول، بتحسين الظروف بحلول الأول من أكتوبر تشرين الأول، ومن بينها تسهيل الحصول على مياه نظيفة وطعام كاف والرعاية الصحية.

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