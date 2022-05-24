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هولندا تعتقل موالياً للنظام السوري متهم بارتكاب جرائم حرب

24 - مايو - 2022
الشرطة الهولندية

الشرطة الهولندية

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قال الادعاء العام في هولندا اليوم الثلاثاء إن الشرطة اعتقلت رجلا في الرابعة والثلاثين من عمره للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما كان عضوا في فصيل موال للنظام في سوريا.

ويعيش الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه في هولندا منذ 2020 وتقدم بطلب للجوء هناك.

وتلك هي المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات الهولندية متهما بارتكاب جرائم حرب كان قد قاتل في صف حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال الصراع.

وقال الادعاء العام في هولندا في بيان “قيل إن المشتبه به كان عضوا في ميليشيا لواء القدس الموالية للنظام والتي تعمل عن كثب مع أجهزة المخابرات السورية والقوات المسلحة الروسية”.

وأضاف أنه شارك في اعتقال اتسم بالعنف لمواطن سوري تعرض بعد ذلك للتعذيب في سجن تديره مخابرات القوات الجوية السورية.

وأدانت محاكم هولندية من قبل عددا من السوريين بجرائم حرب لكنهم كانوا أعضاء في المعارضة وجماعات إسلامية في سوريا.

ويجري نظر مثل تلك القضايا في هولندا بموجب مبادئ “الاختصاص القضائي العالمي” التي تتيح الملاحقة القضائية في الخارج لجرائم الحرب المشتبه بها أو الجرائم المحتملة ضد الإنسانية إذا لم تتسن إقامة المحاكمة في البلد الذي يُعتقد أنها ارتُكبت فيه.

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