هولندا: تعليق ترامب بأن واشنطن قد لا تدافع عن حلفائها تروق لـ بوتين

أفادت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونجرين، اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط، أن تعليق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن واشنطن قد لا تدافع عن حلفائها في حلف شمال الأطلسي الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع هو بالضبط ما يروق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين سماعه.

وكان ترامب قد قال إن الولايات المتحدة قد لا تحمي أعضاء حلف شمال الأطلسي الذين يتقاعسون عن الإنفاق الكافي على الدفاع من غزو روسي محتمل.

وقالت أولونجرين لرويترز اليوم الاثنين “بصراحة تامة، أعتقد أن هذا هو بالضبط ما يحب بوتين سماعه… قوتنا في وحدتنا. وإذا لم نكن متحدين، فهذا يجعلنا أضعف. ونحن نعلم أن هذا هو ما يبحث عنه بوتين”.

وتكفل المادة الخامسة من المعاهدة التأسيسية لمنظمة حلف شمال الأطلسي مبدأ الدفاع الجماعي ومفاده أن الهجوم على عضو واحد من الحلف يعتبر هجوما على الحلف كله.

وقالت أولونجرين “هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها شيئا على هذا المنوال. لكن في الوقت نفسه، الأمر مثير للقلق بالطبع… وأعتقد بشكل خاص الآن، مع وجود تهديدات حقيقية أيضا لدول الحلف أنه من المثير للقلق جدا أن يقول شخص بهذه الأهمية هذه الأشياء”.

وقالت أولونجرين أيضا إن معظم أعضاء الحلف بلغوا أو اقتربوا من حد الإنفاق المستهدف في الميزانية على الدفاع البالغ اثنين بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.