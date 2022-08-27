هولندا.. قتلى جراء اندفاع شاحنة وسط حفل في الشارع

قالت الشرطة الهولندية، السبت، إن عدة أشخاص لقوا حتفهم في حادث عندما اندفعت شاحنة وسط حفل مقام في الشارع في بلدة نيو بايرلاند في جنوب البلاد.

ولم تذكر الشرطة عددا محددا للضحايا لكنها قالت إنها تحقق في الحادث الذي وقع حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش) على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي روتردام.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إليان ماستفيك لمحطة راينموند المحلية “انحرفت شاحنة عن الطريق واصطدمت بالحفل”.

وأضافت أن سبب الحادث لم يتضح بعد وأيضا عدد الضحايا تحديدا لأن الشاحنة لم تُنقل من المكان بعد.

وأظهرت صور نشرتها محطة راينموند ومواقع إلكترونية إعلامية محلية شاحنة نقل ثقيل تابعة لشركة نقل إسبانية وسط طاولات محطمة.