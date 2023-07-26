الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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هولندا.. قتيل جراء اشتعال النيران في سفينة شحن

منذ 8 دقائق
اشتعال النيران في سفينة شحن

اشتعال النيران في سفينة شحن

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قال خفر السواحل الهولندي إن شخصا لقي حتفه وآخرين أصيبوا بعد اندلاع حريق في سفينة شحن مسجلة في بنما قبالة السواحل الشمالية لهولندا.

وأوضح بيان أن السفينة كانت تبحر على بعد 27 كيلومترا شمالي جزيرة أميلاند على بعد نحو 180 كيلومترا من العاصمة أمستردام عندما بدأ الحريق.

وقال متحدث لرويترز إن سيارة كهربائية هي مصدر الحريق. وكانت سفينة الشحن تنقل 2857 سيارة من ألمانيا إلى مصر، منها 25 سيارة كهربائية.

وكان هناك 23 من أفراد الطاقم على متن السفينة عندما بدأ الحريق. وقال البيان إنه تم إجلاء جميع أفراد الطاقم إلى ميناء هولندي قريب بعد الفشل في إخماد النيران.

ولا تزال خدمات الطوارئ موجودة بالقرب من السفينة المشتعلة.

    المصدر :
  • رويترز

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