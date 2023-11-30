هولندا متهمة بالتواطؤ في جرائم حرب في غزة

قالت محكمة في لاهاي الخميس، إن محكمة جزئية ستنظر يوم الاثنين في قضية ضد الدولة الهولندية رفعتها منظمات حقوقية تقول إن تصدير أجزاء طائرات مقاتلة إف-35 إلى إسرائيل يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب في غزة.

وتقول المنظمات، ومن بينها فرعا منظمتي العفو الدولية وأوكسفام في هولندا: “هولندا تساهم في انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة للقانون الإنساني ترتكبها إسرائيل في غزة” من خلال السماح بشحن قطع الغيار للطائرات المقاتلة الإسرائيلية وسط استمرار الصراع.

من جهتها قالت وزيرة الدفاع الهولندية لوكالة الأنباء الهولندية إنها لن تعلق على القضية قبل بدء إجراءات المحكمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت صحيفة “إن. آر. سي” الهولندية عن مصادر حكومية القول إن هولندا سمحت بشحن قطع غيار لمقاتلات إف-35 الإسرائيلية على الرغم من تحذيرات المستشارين القانونيين من أن مثل هذه الطائرات تستخدم في قصف واسع النطاق في قطاع غزة، وهو ما قد ينتهك القانون الدولي.

وحتى بدء الهدنة الحالية، ظلت القوات الإسرائيلية تقصف قطاع غزة لمدة سبعة أسابيع عقب هجمات السابع من أكتوبر التي شنها عناصر حركة حماس، والتي تقول إسرائيل إنها شهدت مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 أسيراً.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 15 ألف من سكان غزة استشهدوا منذ ذلك الحين.

وأثار العديد من مسؤولي الأمم المتحدة، ومن بينهم المفوض السامي لحقوق الإنسان، قلقهم من أن الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة يمكن أن تصل إلى حد جرائم حرب، نظراً لارتفاع عدد القتلى المدنيين.

وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات، وتقول إن قواتها تلتزم بالقانون الدولي خلال مواجهة المقاتلين الفلسطينيين الذين ينتشرون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.