هونج كونج..تأجيل الانتخابات بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا

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تعتزم زعيمة مقاطعة هونغ كونغ كاري لام ، الإعلان عن تأجيل الانتخابات التي كانت مقرر إقامتها في شهر سبتمبر القادم بسبب تفشي فيروس كورونا .

قالت قناة تلفزيونية محلية في هونج كونج إن زعيمة المنطقة التابعة للصين كاري لام ستعلن في وقت لاحق اليوم الجمعة إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في سبتمبر/أيلول المقبل في ضوء موجة جديدة من وباء كورونا المستجد.

ومن المرجح أن تؤجل الانتخابات لنحو عام في ضوء تزايد الإصابة بفيروس كورونا في المدينة التي شهدت اضطرابات على خلفية معارضة قانون جديد أقرته السلطات المركزية.

ويبدد التأجيل المرتقب آمال المعارضة التي حققت أداء قويا في انتخابات المجالس التشريعية في الفوز في الاستحقاق التشريعي.

ونهاية الشهر الماضي، أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين قانونا للأمن الوطني لهونج كونج.

ويستهدف قانون الأمن الوطني أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في المدينة التابعة للصين.

وسجلت هونج كونج 3152 حالة إصابة بالفيروس الذي اجتاح العالم وتسبب في وفاة 25 شخصا في المدينة.

وأعادت هونغ كونغ، في وقت سابق، فرض إجراءات مشددة للتباعد الاجتماعي وأغلقت العديد من المتاجر وجعلت وضع الكمامات والأقنعة الواقية إلزامياً في وسائل النقل العام، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بما يهدد بنسف أشهر من نجاح الجهود في احتواء العدوى.

ووصفت السلطات الصحية الوضع بأنه “مقلق جداً” لأن أكثر من 70 في المائة من الحالات المحلية الأخيرة لم يُعرف مصدرها.

وكان أهالي هونغ كونغ قد واظبوا على وضع الأقنعة الواقية والكمامات لدى ظهور الفيروس في بادئ الأمر، وأصبح وضعها إلزامياً في وسائل النقل العام. ويواجه مخالفو القواعد دفع غرامة توازي 650 دولاراً أميركياً.