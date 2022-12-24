هونج كونج ستعيد فتح حدودها تدريجيا مع بر الصين بحلول شهر يناير

قال جون لي الرئيس التنفيذي لهونج كونج السبت إن المدينة ستعيد فتح حدودها تدريجيا مع البر الرئيسي للصين بحلول منتصف يناير\كانون الثاني، في الوقت الذي تسرع فيه بكين تخفيف القيود الصارمة المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 التي أضرت بالنمو الاقتصادي.

وقال لي في مؤتمر صحفي في مطار هونج كونج لدى عودته من رحلة إلى بكين، إن الهدف من إعادة الفتح سيكون إعادة الحدود إلى حالتها قبل تفشي الفيروس.

تم فرض قيود على السفر عبر الحدود بين هونج كونج والبر الرئيسي لأول مرة في أوائل عام 2020.

وأرجئت إعادة فتح الحدود عدة مرات بسبب تفشي المرض في هونج كونج أو البر الرئيسي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاستعدادات جارية بالفعل لإعادة فتح الحدود، بما في ذلك نشر آلاف الضباط من دوائر الجمارك والهجرة والشرطة بالمدينة.