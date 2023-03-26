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هونغ كونغ.. الشرطة تضع قيودا صارمة على أول احتجاج مصرح به منذ سنوات

منذ ساعة واحدة
عناصر من الأمن في هونغ كونغ

عناصر من الأمن في هونغ كونغ

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سمحت الشرطة في هونغ كونغ الأحد بمسيرة احتجاجية صغيرة في ظل قيود مشددة في واحدة من أولى المظاهرات التي تتم الموافقة عليها منذ سن قانون شامل للأمن القومي في 2020.

طلبت السلطات من المتظاهرين وضع أشرطة مرقمة وحظرت عليهم استخدام أقنعة في الوقت الذي كانت فيه الشرطة تراقب‭ ‬عن كثب احتجاجهم على مشروع مقترح لاستصلاح الأراضي ومعالجة القمامة.

ردد المشاركون في المسيرة هتافات مناهضة للمشروع أثناء سيرهم تحت الأمطار رافعين لافتات في المنطقة الشرقية من حي تسونغ كوان أو حيث من المقرر بناء المشروع.

وانتقد البعض أيضا القيود المفروضة على احتجاجهم والتي شملت 100 شخص كحد أقصى وفقا لرسالة من سبع صفحات وجهتها الشرطة إلى المنظمين واطلعت عليها رويترز.

منحت الشرطة المنظمين رسالة “عدم ممانعة” للاحتجاج بشرط التأكد من أنه لن يتم خرق قوانين الأمن القومي.

وقال المنظمون إن ما يصل إلى 50 شخصا شاركوا في أول احتجاج تسمح به شرطة المدينة منذ عدة سنوات.

ويضمن دستور هونغ كونغ المصغر الحق في التجمع العام.

    المصدر :
  • رويترز

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