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هونغ كونغ تشدد قواعد الحجر الصحي

28 - نوفمبر - 2021
هونغ كونغ تتخذ عدة إجراءات لمواجهة كورونا

هونغ كونغ تتخذ عدة إجراءات لمواجهة كورونا

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أعلنت سلطات هونغ كونغ قرار بتشديد الإجراءات الصحية بالنسبة لسكانها القادمين من 8 دول في منطقة جنوب إفريقيا، وفق ما أفادت صحيفة “Dimsum Daily”.

وابتداء من اليوم الأحد سيتعين على هؤلاء القادمين البقاء في إطار الحجر الصحي في مركز الحجر الحكومي للأسبوع الأول، والأسبوعين المتبقيين في الفنادق.

وتهدف هذه الإجراءات لمنع خطر نقل سلاسة “أوميكرون” الجديدة لفيروس كورونا إلى أراضي هونغ كونغ. وخاصة يدور الحديث عن المسافرين الملقحين من سكان هونغ كونغ الواصلين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وملاوي وموزامبيك وناميبيا وزيمبابوي. أما الركاب من غير سكان هذه المنطقة الصينية الإدارية الخاصة فلا يجوز دخولهم من الدول المذكورة.

وقد تم في هونغ كونغ العثور على حالتين للإصابة بسلالة “أوميكرون”. وفي أول حالة تم نقلها من الخارج، فيما تم اكتشاف الحالة الثانية في فندق الحجر الصحي بالقرب من المطار، حيث تم انتقال الفيروس من مسافر مصاب من جنوب إفريقيا لمسافر وصل من كندا. وكان كلاهما ملحقين ضد فيروس كورونا.

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