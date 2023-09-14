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هونغ كونغ تغلق المدارس بعد تحذير من فيضانات عارمة

منذ ساعة واحدة
هونغ كونغ

هونغ كونغ تتجهز لفيضانات عارمة

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أغلقت هونغ كونغ المدارس اليوم الخميس بعدما أصدرت السلطات ثاني أعلى تحذير من سقوط أمطار وحذرت من فيضانات عارمة، بعد أيام من تعرض المدينة لموجة أمطار هي الأكثر غزارة منذ 140 عاما.

وأصدر مرصد الأرصاد الجوية التحذير “الأحمر” قبل السادسة صباحا بالتوقيت المحلي قائلا إن منسوب مياه المطر تجاوز 50 مليمترا خلال ساعة ومن المرجح أن يستمر هطول الأمطار.

وأضاف “المطر الغزير سيجلب سيولا وستحدث فيضانات أو من المتوقع حدوثها في المجاري المائية”.

وظلت بورصة هونغ كونغ مفتوحة لأنها لا تغلق إلا في حالة إصدار أعلى تحذير من سقوط الأمطار وهو التحذير “الأسود”.

وهطول أمطار غزيرة بينما ما زالت المدينة تصلح الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي صاحبت الإعصار هايكوي والذي مر قرب الجزيرة في الأيام القليلة الماضية.

ولا تزال الكثير من المناطق في المدينة الجبلية تواجه خطرا كبيرا بوقوع انهيارات أرضية بعد طقس ممطر غير مألوف.

    المصدر :
  • رويترز

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