هونغ كونغ.. مقتل خمسة في حريق بمنطقة مزدحمة

قالت هيئة المستشفيات وإدارة الإطفاء في هونغ كونغ إن حريقا اندلع في مبنى سكني بمنطقة كولون النشطة الأربعاء، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 19 آخرين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونغ كونغ أن أشخاصا لوحوا من داخل المبنى بمناشف من النوافذ لطلب الإنقاذ، مضيفة أن الحريق اندلع في صالة للألعاب الرياضية هناك. وتم إغلاق بعض الطرق المحيطة، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور في ساعة الذروة الصباحية.

وتم إخماد الحريق بحلول الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش.

وقالت هيئة المستشفيات إن ستة على الأقل من المصابين في حالات خطيرة، وأحدهم في حالة حرجة.