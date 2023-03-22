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هيئة أسترالية تعتزم النظر في شكوى ضد شركة طيران إماراتية

منذ 28 ثانية
استراليا

أستراليا

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تعتزم اللجنة الأسترالية لحماية المنافسة والمستهلك النظر في شكوى رفعتها جماعة محلية معنية بالبيئة، الأربعاء، ضد شركة الاتحاد للطيران الإماراتية تتهمها فيها بتضليل المستهلكين بشأن أوراق اعتمادها البيئية وطموحاتها لخفض الانبعاثات إلى الصفر.

وقال “مكتب المدافعين عن البيئة” في شكواه للجنة إن الإعلانات التي نشرتها شركة الاتحاد حول الأثر البيئي لرحلاتها الجوية وتعهدها بتخفيض صافي الانبعاثات إلى الصفر كاذبة ومضللة.

وقال كبير المحامين لدي المكتب زوي بوش في بيان “لقد فحصنا الوثائق العامة لشركة الاتحاد ووجدنا أدلة غير كافية على أنها تنوي، أو تتوقع بدرجة معقولة، خفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050”.

وقالت اللجنة لرويترز إنها ستنظر في الشكوى لكنها لم تدل بمزيد من التصريحات عن إمكانية إجراء تحقيق في الأمر. وأضاف متحدث باسم اللجنة أنها استعرضت عددا من المخاوف بشأن تعهدات زائفة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة في مجموعة من الصناعات.

وقالت شركة الاتحاد في بيان إنها ملتزمة بخفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050. وأضاف متحدث باسم الشركة أن تقرير الاستدامة لعام 2022 سيصدر قريبا.

    المصدر :
  • رويترز

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