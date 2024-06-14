الجمعة 8 ذو الحجة 1445 ﻫ - 14 يونيو 2024 |
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هيئة: إجلاء طاقم سفينة مملوكة لجهة يونانية بعد هجوم الحوثيين عليها

منذ دقيقتين
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة: “إن سلطات عسكرية أجلت طاقم ناقلة الفحم (توتور)”، مشيرة إلى حادث وقع في 12 يونيو حزيران على بعد 66 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة في اليمن.

وأضافت الهيئة في مذكرة إرشادية أن “سفينة البضائع المملوكة لجهة يونانية، تُركت وانجرفت في محيط آخر موقع تم الإبلاغ عنها”.

فيما قالت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء السابق: “إن زورقاً مسيراً أطلقه الحوثيون أصاب السفينة توتور في البحر الأحمر”، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وأضافت القيادة أن “الزورق المسير تسبب في أضرار بغرفة المحرك”.

وقالت: “إن تم تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن ونظاما جويا مسيرا تم إطلاقه من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين”.

من جهتهم، قال الحوثيون في بيان إنهم نفذوا “عملية عسكرية نوعية استهدفتْ السفينة TUTOR في البحر الأحمر وذلك بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية”.

وأضاف البيان أن “العملية أدّت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق”.

وبحسب البيان، فإن “استهداف السفينة تم لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل”.

    المصدر :
  • الحرة
  • رويترز

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