هيئة الأسرى تطالب بإرسال وفد طبي دولي إلى السجون الإسرائيلية

طالبت هيئة الأسرى الفلسطينيين، اليوم الخميس، بإرسال وفد طبي محايد إلى السجون الإسرائيلية، للاطلاع على طبيعة الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون، مشيرة إلى أن إسرائيل لا توفر العلاج اللازم لهم.

ودعت الهيئة إلى إرسال وفد طبي دولي إلى السجون الإسرائيلية، مشددة على أنه بات ”مطلبًا ضروريًا“.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها إن ”توفير الحماية الإنسانية الطبية أضحى أمرًا ملحًا ومهمًا، ويجب التحرك نحو ذلك بجدية عالية“.

وشددت الهيئة على أن ”ما تفعله إدارة السجون الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين من إهمال طبي وعدم توفير العلاج، والإمكانيات اللازمة هو أمر مخطط له“.

وأوضحت الهيئة أنه ”مخطط يتم تنفيذه من قبل أجهزة الاحتلال الإسرائيلي“، معتبرة أن ”السياسة الإسرائيلية التي يمارسها السجَّانون الإسرائيليون لن تجلب للأسرى إلا مزيدًا من التحدي والصبر“.

وبينت الهيئة أنه رغم المطالبات والحملات الدولية والإقليمية التي أطلقتها مؤسسات الأسرى للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المرضى، إلا أن سلطات الاحتلال لم تكترث ولم تستجب، ورفضت الإفراج عن أي أسير منهم.

وأضافت الهيئة: ”زادت إدارة السجون الإسرائيلية من إجراءاتها القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون، واستمرت في استهتارها بأوضاعهم الصحية“.

ولفتت الهيئة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز داخل السجون الإسرائيلية المختلفة 500 أسير يعانون من أمراض مختلفة، منهم 200 أسير بحاجة إلى تدخلات علاجية عاجلة وفورية، وتحديدًا الأسرى الذين يعانون من أمراض: السرطان، والكلى، والشلل، والأمراض النفسية المزمنة.

بدوره، أعلن نادي الأسير في بيان صحفي أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير خليل عواودة، أمس الأربعاء، من سجن الرملة إلى مستشفى أساف هروفيه، حيث يعاني أوضاعًا صحية خطيرة.

وأوضح النادي أن الأسير خليل عواودة، البالغ من العمر 40 عامًا، من بلدة إذنا في الخليل استأنف إضرابه عن الطعام، أوائل الشهر الجاري، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه.

وأشار النادي في بيانه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي نكث بوعده، وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة 4 أشهر، لافتًا إلى أنه معتقل منذ العام 2021.