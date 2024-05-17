هيئة الإحصاءات: الناتج المحلي لروسيا نما 5.4% في الربع/1

ذكرت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع 5.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول بعد نموه 4.9 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

كان الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد انكمش 1.6 بالمئة في الربع الأول من العام الماضي.

وتوقعت وزارة الاقتصاد في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنحو 5.4 بالمئة فيما أشارت تقديرات البنك المركزي إلى 4.6 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز زيادة 5.3 بالمئة على أساس سنوي.

ويتوقع بنك روسيا المركزي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة لتشديد السياسة النقدية.

ورفعت وزارة الاقتصاد الشهر الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024 بأكمله إلى 2.8 بالمئة من 2.3 بالمئة في تقديرات سابقة.

ورفع البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي في روسيا لما بين 2.5 و3.5 بالمئة من النطاق السابق الذي كان بين واحد بالمئة واثنين بالمئة.

وكانت توقعات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف للعام الجاري هي الأكثر تفاؤلا إذ توقع نموا بنحو 3.6 بالمئة مثل العام السابق.

وانتعاش روسيا من الركود الذي شهدته في 2022 يرتكز بقوة على إنتاج الأسلحة والذخيرة الممول من الدولة بينما تواصل موسكو حربها في أوكرانيا، مما يخفي الأزمات التي تعرقل تحسين مستويات معيشة الروس.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في 2024 إلى 3.2 بالمئة من 2.6 بالمئة، مشيرا إلى الإنفاق الحكومي القوي والاستثمار المرتبط بالحرب فضلا عن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في سوق عمل تشهد شحا وعائدات تصدير نفط قوية رغم العقوبات الغربية.