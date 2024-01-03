هيئة البث الإسرائيلية تكشف موقف مصر بعد "اغتيال العاروري"

نقلت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” عن مصادر قطرية قولها إن مسؤولين مصريين كشفوا لها أن مصر قد أبلغت الحكومة الإسرائيلية بتجميد مشاركتها في الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وذلك ردا على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية من بيروت.

وبحسب ما نقلته الهيئة عن مصادرها فإن وفدا إسرائيليا يضم المسؤول عن ملف المفقودين والمخطوفين في الحكومة الإسرائيلية، قطع زيارته للقاهرة كان قد بدأها أول أمس، لبحث جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق صفقة تبادل جديدة.

وأشار المصدر المصري إلى أن القاهرة أعربت عن استيائها من عملية التصفية وذلك أمام مسؤولين رفيعي المستوى في إسرائيل، خاصة بعد أن كثفت مصر جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بناء على طلب إسرائيل.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول أميركي كبير قوله، مساء الثلاثاء، إن استهداف قادة حماس قد يعيق المحادثات بشأن وقف القتال في غزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه “من المرجح أن يؤدي اغتيال صالح العاروري إلى عرقلة المحادثات، على الأقل مؤقتا”.

وقتل العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء الثلاثاء، في ضربة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية.