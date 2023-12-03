هيئة التجارة البحرية البريطانية تشير لانفجار محتمل بالبحر الأحمر

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد إنها تلقت تقارير عن نشاط طائرات مسيرة وانفجار محتمل في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

وأضافت الهيئة أن نشاط الطائرات المسيرة صدر من اليمن، ودعت السفن القريبة إلى توخي الحذر.

ولم يتسن لرويترز التأكد من هذه التقارير.

وهذا الحادث هو الأحدث في سلسلة هجمات في المياه الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

واستولت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر الشهر الماضي على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل. وأطلقت الجماعة في السابق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مسلحة صوب إسرائيل وتعهدت باستهداف مزيد من السفن الإسرائيلية.

ولم يعلق الحوثيون على الفور على حادث اليوم الأحد.

واستجابت سفينة حربية أمريكية الأسبوع الماضي لنداء استغاثة من ناقلة نفط تجارية تديرها إسرائيل في خليج عدن استولى عليها مسلحون.