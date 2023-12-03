الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هيئة التجارة البحرية البريطانية تشير لانفجار محتمل بالبحر الأحمر

منذ ساعتين
آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2023 12:37 مساءً
البحر الأحمر

البحر الأحمر

A A A
طباعة المقال

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد إنها تلقت تقارير عن نشاط طائرات مسيرة وانفجار محتمل في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

وأضافت الهيئة أن نشاط الطائرات المسيرة صدر من اليمن، ودعت السفن القريبة إلى توخي الحذر.

ولم يتسن لرويترز التأكد من هذه التقارير.

وهذا الحادث هو الأحدث في سلسلة هجمات في المياه الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

واستولت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر الشهر الماضي على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل. وأطلقت الجماعة في السابق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مسلحة صوب إسرائيل وتعهدت باستهداف مزيد من السفن الإسرائيلية.

ولم يعلق الحوثيون على الفور على حادث اليوم الأحد.

واستجابت سفينة حربية أمريكية الأسبوع الماضي لنداء استغاثة من ناقلة نفط تجارية تديرها إسرائيل في خليج عدن استولى عليها مسلحون.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية (أرشيفية)
غزة تحت النار
استشهاد فلسطيني وإحراق سيارة.. هجوم مستوطنين على قريتين بالضفة الغربية
علم ايران
غزة تحت النار
عبد اللهيان لبوريل: هناك احتمال لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
غزة تحت النار
أكسيوس: المسلمون يطلقون حملة عليها اسم "تخلَّوا عن بايدن"

الأكثر قراءة

حزب الله
تقرير إسرائيلي يكشف "خطة" حزب الله!
عناصر من كتائب القسام
"وحدة الظل" تقلق الجيش الإسرائيلي!
القصف على قطاع غزة
غزة تحت النار
إسرائيل منفتحة على التفاوض.. لكن بشرط واحد !