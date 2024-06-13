الخميس 7 ذو الحجة 1445 ﻫ - 13 يونيو 2024 |
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هيئة السلع التموينية في مصر تتلقى عروضاً في ممارسة لشراء زيوت نباتية

منذ 16 ثانية
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قال متعاملون: “إن أقل سعر تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الخميس كان 1045 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن لخمسة آلاف طن من زيت الصويا”.

وأضافوا أن “أقل سعر تلقته الهيئة لشراء زيت دوار الشمس في الممارسة هو 1085 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن لكمية تبلغ 10 آلاف طن”.

وتسعى الهيئة لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية للشحن في الفترة من 20 يوليو تموز إلى الخامس من أغسطس آب 2024 و/أو من 15 أغسطس آب إلى 31 من الشهر ذاته.

وذكرت الهيئة أنه “يتعين تقديم العروض على أساس السداد عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة”. والموعد النهائي لتقديم العروض هو اليوم الخميس 13 يونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

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