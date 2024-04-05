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هيئة المسح الجيولوجي: زلزال بقوة 4.8 درجة وقع قرب مدينة نيويورك

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 5 - أبريل - 2024 7:51 مساءً
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 4.8 درجة وقع بالقرب من مدينة نيويورك صباح اليوم الجمعة 5 نيسان/أبريل الجاري، مما تسبب في اهتزاز المباني وفاجأ السكان في منطقة نادرا ما يحدث بها نشاط زلزالي ملحوظ، إلا أنه لم يسبب أي أضرار جسيمة فيما يبدو.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان بالقرب من وايت هاوس ستيشن بولاية نيوجيرزي ووقع بعد الساعة 10:20 صباحا (1420 بتوقيت جرينتش) بقليل على عمق 4.7 كيلومتر.

وأفاد أشخاص من ولاية بنسلفانيا إلى ولاية ماساتشوستس بشعورهم بهزّات. وقال متحدث باسم شرطة مدينة نيويورك إنهم لم يتلقوا أي تقارير بوقوع أضرار.

    المصدر :
  • رويترز

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