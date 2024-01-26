الجمعة 14 رجب 1445 ﻫ - 26 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هيئة المنافسة الأميركية تُطلق تحقيقاً في استثمارات الذكاء الاصطناعي التوليدي

منذ 7 دقائق
الذكاء الاصطناعي آيستوك

الذكاء الاصطناعي آيستوك

A A A
طباعة المقال

أكّدت هيئة المنافسة الأميركية “FTC”، اليوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير، أنها أطلقت تحقيقاً في شأن استثمارات بمليارات الدولارات لمجموعات “مايكروسوفت” و”غوغل” و”أمازون” في شركتي “أوبن ايه آي” و”أنثروبيك” الناشئتين المتخصصتين في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت لينا خان والتي تشغل رئيسة الهيئة في بيان، “يتّضح أن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تنشئ أسواقا جديدة ومنافسة صحية. وأضافت “لكن علينا التنبّه من التكتيكات التي تقفل هذه الفرصة”.

وسيركز التحقيق على استثمارات كل من “مايكروسوفت” في شركة “أوبن ايه آي” الناشئة، و”أمازون” و”غوغل” في “أنثروبيك”، المنافسة المباشرة لـ”أوبن ايه آي”.

ويفترض أن يتوصل التحقيق إلى معلومات تتعلق باستراتيجية الشركات، والعواقب المترتبة على إطلاق منتجات جديدة، والتأثير على حصص السوق وعلى إتاحة الموارد اللازمة لأنظمة الكمبيوتر هذه التي تتطلب شرائح إلكترونية متطورة.

وتعليقاً على هذا القرار، قالت ناطقة باسم “غوغل” “نأمل في أن تُعلَن أسماء الشركات التي لا تتيح “غوغل كلاود” أو التي لها تاريخ طويل في تقييد الزبائن، وتتبنى النهج نفسه في الخدمات لمتعلقة بالذكاء الاصطناعي”.

واعتبرت “غوغل” أنّ “مايكروسوفت” تسعى إلى بناء نظام مغلق وحصري باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الذي ابتكرته “أوبن ايه آي”، في حين تتيح منصتها السحابية استخدام نحو مئة نموذج لغوي مختلف.

المصدر: سكاي نيوز

    المزيد من أخبار العالم

    تركيا وبريطانيا
    تركيا تبلغ بريطانيا بضرورة وقف إطلاق النار الكامل والفوري في غزة
    علم كردستان العراق
    بعد هجوم على حقل غاز.. انقطاع واسع للكهرباء في كردستان العراق
    قناة السويس
    أونكتاد: تراجع حركة الشحن عبر قناة السويس 45% منذ هجمات الحوثيين

    الأكثر قراءة

    أسرار الصحف المحلية
    ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
    النائب مارك ضو والنائب وضاح الصادق والنائب ميشال دويهي
    الصادق رداً على خليل: يا حج إذا انزعجت بهالسنتين بعدك ما شفت شي
    قوى الأمن الداخلي
    شكوى من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحق برنامج "مرحبا دولة"!