هيئة الموانئ السعودية توقع 7 عقود ومذكرات تفاهم مع شركاء في القطاع العام والخاص

قالت الهيئة العامة للموانئ السعودية في بيان (الأربعاء 28-9-2022) إنها وقعت سبعة عقود ومذكرات تفاهم مع شركاء من القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية تناهز 900 مليون ريال (239.04 مليون دولار).

وأضافت أن الصفقات الجديدة تشمل إنشاء منطقة لوجستية متكاملة ومنطقة إعادة تصدير في ميناء جدة الإسلامي، وتطوير البنية التحتية بأحدث المواصفات العالمية، وكذلك تطوير أنظمة إدارة مجتمع الموانئ الجديد،‭ ‬وتطوير البنية التحتية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأُبرمت الاتفاقات على هامش أعمال المؤتمر السعودي البحري الذي استضافته مدينة الدمام في الفترة يومي 28 و29 سبتمبر أيلول.

يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ هي وكالة حكومية تشرف على الموانئ السعودية، تأسست في العام 1976 كوكالة مستقلة، حيث كانت تعمل على تنظيم عمليات الموانئ.

ومع مرور الوقت انتقلت إلى التشغيل الفعلي حيث قامت الدولة على عمل عقود مع شركات تعمل على تشغيل الموانئ. ب

بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 تحتل المملكة المرتبة الـ40 في مؤشر كفاءة خدمات الموانئ متقدمة أربع نقاط عن السنة السابقة.