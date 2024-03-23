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هيئة بحرية بريطانية: اندلاع حريق بسفينة أصيبت بمقذوف قبالة المخا اليمنية

منذ ساعة واحدة
سفينة بحرية في البحر الأحمر

سفينة بحرية في البحر الأحمر

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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت 23 آذار/مارس الجاري، أن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر مما أدى لاشتعال النيران على متنها على بعد 23 ميلا بحريا غربي مدينة المخا اليمنية، في أحدث هجوم من نوعه في البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة في مذكرة “نجح طاقم (السفينة) في إخماد الحريق الناتج (عن المقذوف) وتلقينا إشعارا بسلامة السفينة وطاقمها. وتواصل السفينة طريقها إلى محطتها التالية”.

ولم تقدم الهيئة مزيدا من المعلومات عن اسم السفينة أو منشأها.

ومنذ اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل شهور، يواصل مسلحو حركة الحوثي اليمنية شن هجمات على السفن في البحر الأحمر، مما أضر بحركة الشحن العالمية ودفع الشركات لتغيير مسارها إلى طريق الرجاء الصالح الذي يدور حول أفريقيا، وهو طريق أطول وأعلى تكلفة. وتثير هجمات الحوثيين مخاوف من اتساع نطاق الحرب مما يؤدي لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة وإنها لن تتوقف حتى تنهي إسرائيل الحرب وتنسحب من القطاع.

وردا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن وأعادت تصنيف الحركة منظمة إرهابية.

    المصدر :
  • رويترز

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