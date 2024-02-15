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هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن انفجار بالقرب من سفينة شرقي ميناء عدن

منذ 20 دقيقة
ميناء عدن باليمن

ميناء عدن باليمن

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا الخميس إنها تلقت بلاغا عن انفجار بالقرب من سفينة على بعد 85 ميلا بحريا شرقي ميناء عدن اليمني.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ منتصف نوفمبر\تشرين الثاني ويقولون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وتقول مصادر في مجال الشحن والتأمين إن أهداف الحوثيين كانت سفنا لها علاقات تجارية مع الولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل.

وأجبرت الهجمات العديد من شركات الشحن على وقف رحلاتها في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وهو طريق أطول وأكثر كلفة. وشنت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية هجمات انتقامية بأنحاء اليمن.

    المصدر :
  • رويترز

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