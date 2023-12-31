هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريراً عن حادث سفينة قرب الحديدة باليمن

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس السبت 30\12\2023 تقريرا عن حادث في البحر الأحمر على بعد نحو 55 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة باليمن.

وقالت الهيئة في مذكرة تحذيرية إن ربان السفينة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، أبلغ عن “دوي قوي مع وميض” عند أحد جانبي السفينة وعدة انفجارات في محيط المنطقة.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار وأفادت الأنباء بأن جميع أفراد الطاقم بخير. وجاء في المذكرة أن السفينة غادرت المنطقة بأقصى سرعة في طريقها إلى ميناء التوقف التالي.

وكثف الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على مساحات كبيرة من اليمن تضم العاصمة صنعاء، هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأوقفت عدة شركات شحن عملياتها عبر الممر المائي بالبحر الأحمر بسبب الهجمات، وغيرت مسار سفنها لتقطع الرحلة الأطول حول أفريقيا.

وتعهد الحوثيون بمواصلة هجماتهم حتى توقف إسرائيل الحرب على غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأمريكية إذا تم استهدافهم.