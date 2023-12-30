هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن حادث قرب الحديدة باليمن

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (السبت 30-12-2023) تقريرا عن حادث وقع على بعد نحو 55 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة باليمن، حيث “أبلغ الربان عن دوي قوي ووميض” عند أحد جانبي السفينة.

وقالت الهيئة في مذكرة تحذيرية إن السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي.

وأضافت أن السلطات تحقق في الأمر وتم توجيه النصح للسفن العابرة بتوخي الحذر.

وكثف الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على مساحات كبيرة من اليمن تضم العاصمة صنعاء، هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأوقفت عدة شركات شحن عملياتها عبر الممر المائي بالبحر الأحمر بسبب الهجمات، وغيرت مسار سفنها لتقطع الرحلة الأطول حول أفريقيا.

وتعهد الحوثيون بمواصلة هجماتهم حتى توقف إسرائيل الحرب على غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأمريكية إذا تم استهدافهم.