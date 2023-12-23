السبت 10 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 23 ديسمبر 2023 |
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هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن حادث في محيط باب المندب

منذ 27 دقيقة
من هجوم حوثي سابق على سفينة في باب المندب (أرشيفية - رويترز)

من هجوم حوثي سابق على سفينة في باب المندب (أرشيفية - رويترز)

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السبت إنها تلقت تقريرا عن حادث في محيط مضيق باب المندب على بعد 45 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن.

وذكر البيان أن السلطات تجري تحقيقا وتم توجيه إرشادات للسفن بتوخي الحذر عند العبور.

وفي وقت سابق نصحت اليونان السفن التجارية المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن بتجنب المياه اليمنية والاحتفاظ بالأطقم الضرورية فقط في غرف القيادة واتباع التحذيرات التي تصدرها السلطات البحرية لتجنب الهجمات في المنطقة.

ويسيطر ملاك سفن يونانيون على حوالي 20 بالمئة من السفن التجارية حول العالم من حيث القدرة الاستيعابية.

وصدرت التحذيرات عن وزارة الشحن بعدما أجبرت هجمات شنتها جماعة الحوثي خلال الفترة الماضية شركات شحن رائدة على تغيير مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح لتجنب قناة السويس، أقصر طريق للشحن بين أوروبا وآسيا.

ووفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز، يتعين على السفن أيضا إجراء تدريبات على الحرائق والفحص الدوري لمعدات السلامة الخاصة بها قبل وصولها إلى الشواطئ اليمنية، كما نصحت بالإبحار عبر جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب ليلا.

ويقول الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق شاسعة من اليمن إن الهجمات على السفن هي رد على الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وأكدوا أنهم سيستمرون حتى توقف إسرائيل الهجوم.

وبدأت الهجمات تؤثر سلبا على التجارة العالمية ودفعت الولايات المتحدة إلى إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر.

ونقل مسؤولون حكوميون الأربعاء عن وزير الشحن اليوناني كريستوس ستيليانيدس القول إن اليونان تجري محادثات مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومستعدة للمشاركة في أي مبادرة دولية للأمن البحري.

    المصدر :
  • رويترز

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