هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغاً عن حادث قبالة إريتريا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا عن إبحار زورق صغير حول سفينة في البحر الأحمر على بعد حوالي 57 ميلا بحريا شمال غرب مدينة عصب الإريترية.

وأضافت الهيئة في مذكرة استشارية أن السفينة وطاقمها بخير وتبحر باتجاه وجهتها التالية بعدما أطلق أفراد الأمن على متنها “طلقات تحذيرية وغاد القارب الصغير”.

وقالت إن السلطات تحقق في الحادث.

وكثفت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة. وأوقفت خطوط شحن مختلفة عملياتها وحولت مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر.

وقال مسؤول من جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران أمس الاثنين إن الحركة ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأمريكية، وتعهدت الجماعة بمواصلة الهجمات بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقعها في اليمن.