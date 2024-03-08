هيئة بحرية بريطانية: سفينة قبالة عدن ترصد انفجارين لكن الطاقم والسفينة بخير

كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة كانت تسير على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي شرق مدينة عدن اليمنية أبلغت اليوم الجمعة 8آذار/مارس الجاري، عن انفجارين في البحر وقعا أمامها، لكنها ذكرت أن السفينة لم تُهاجم أو تلحق بها أضرار وأن أفراد الطاقم بخير.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على حركة الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر تشرين الثاني. وتقول الجماعة إن هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وذكرت الهيئة نقلا عن ربان السفينة المستهدفة في الهجوم أنها توجهت إلى ميناء الرسو القادم.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السلطات تحقق في الحادث، بينما قالت شركة أمبري للأمن البحري إنها على علم بوقوع حادث على بعد نحو 52 ميلا بحريا من جنوب عدن وأنها تحقق فيه.