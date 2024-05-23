هيئة بحرية بريطانية: قراصنة يسيطرون على سفينة تجارية قبالة الصومال

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (الخميس 23-5-2024) إنها تلقت بلاغا عن اعتلاء سفينة تجارية على بعد 420 ميلا بحريا جنوب شرقي مركة بالصومال.

وذكرت الهيئة في بيان أنها تلقت بلاغا عن اعتلاء السفينة من قبل عدة أشخاص كانوا على متن قاربين صغيرين.

وبين عامي 2008 و2018، أحدث قراصنة صوماليون حالة من الفوضى في المياه قبالة ساحل الصومال الطويل. وتوقف نشاطهم حتى العام الماضي حينما بدأ نشاطهم في الازدياد من جديد.

وتضم المياه قبالة ساحل الصومال بعضا من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم. يمر ما يقدر بنحو 20 ألف سفينة سنويا، تحمل كل شيء من الأثاث والملابس إلى الحبوب والوقود، عبر خليج عدن في طريقها من وإلى البحر الأحمر وقناة السويس، وهو أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.

وقال المكتب البحري الدولي إن القراصنة الصوماليين، في ذروة نشاطهم عام 2011، شنوا 237 هجوما واحتجزوا مئات الرهائن. بينما قدرت منظمة (محيطات بلا قرصنة) أنه في العام نفسه، كلفت أنشطة القرصنة الاقتصاد العالمي حوالي سبعة مليارات دولار، بما في ذلك مئات الملايين من الدولارات من أموال الفدية.