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هيئة بحرية: سفينة تجارية تعرضت لضربة بصاروخ غربي الحديدة اليمنية

منذ 8 دقائق
سفينة بحرية في البحر الأحمر

سفينة بحرية في البحر الأحمر

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري للأمن البحري، اليوم الجمعة 15 مارس/آذار 2024ؤ إن سفينة تجارية أبلغت عن استهدافها بصاروخ وتعرضها لأضرار على بعد 76 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وقالت الهيئة في مذكرة “تعرضت السفينة لبعض الأضرار. وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وتتجه السفينة إلى الميناء التالي”.

كما أفادت أمبري بأن السفينة تعرضت لأضرار لكن لم تقع إصابات.

وقالت هيئة عمليات التجارة إن سفينة أخرى، على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة، أبلغت عن تحليق صاروخين فوقها قبل أن ينفجرا على مسافة بعيدة.

وأضافت “أبلغ الربان عن مرور صاروخين فوق السفينة وسماع دوي انفجارين على مسافة بعيدة. السفينة قالت إنه لم تقع أضرار وإن الطاقم بخير. وتتجه السفينة إلى الميناء التالي”.

وفي وقت متأخر من أمس الخميس، قال الجيش الأمريكي إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن باتجاه خليج عدن وصاروخين باتجاه البحر الأحمر، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو سفن التحالف.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت تسعة صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ويطلق الحوثيون على نحو متكرر طائرات مسيرة وصواريخ ضد الشحن التجاري الدولي في خليج عدن منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني ويقولون إن تحركاتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وتسببت هجماتهم في البحر الأحمر في اضطراب الشحن العالمي، وأجبرت الشركات على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، وأذكت المخاوف من اتساع نطاق حرب غزة لتزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط الأوسع.

وتنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف للحوثيين ردا على ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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