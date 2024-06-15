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هيئة بريطانية: إخلاء طاقم سفينة تجارية بعد حريق بسبب هجوم للحوثيين

منذ ساعتين
سفينة بحرية في البحر الأحمر

سفينة بحرية في البحر الأحمر

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت إن طاقم سفينة تجارية قام بإخلائها بعد أن شب في السفينة حريق وبدأت تغرق، في إشارة لواقعة على بعد 98 ميلا بحريا شرقي عدن اليمنية في 13 يونيو حزيران.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.

    المصدر :
  • رويترز

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