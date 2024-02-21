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هيئة بريطانية: تلقينا تقريراً عن نشاط لمسيرات قرب الحديدة في اليمن

منذ 49 دقيقة
طائرة مسيرة في البحر الأحمر

طائرة مسيرة في البحر الأحمر

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت، اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، تقريرا عن نشاط متزايد للطائرات المسيرة على بعد 40 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية، حيث يهاجم الحوثيون سفن الشحن احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ويأتي هذا بعد ساعات قليلة على إعلان القيادة الوسطى الأميركية “سنتكوم” أن الحوثيين أطلقوا صاروخين على ناقلة مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم اليونان.

وذكرت “سنتكوم” إن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على السفينة “سي شامبيون” يوم 19 فبراير خلال إبحارها إلى ميناء عدن.

وأضافت، في بيان، أن أحد الصاروخين انفجر بالقرب من السفينة المملوكة للولايات المتحدة وترفع علم اليونان والمرتبطة بالمساعدات الإنسانية، مما ألحق بها أضرارا طفيفة

    المصدر :
  • رويترز

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