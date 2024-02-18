هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال ينقل مروان البرغوثي للعزل الانفرادي بسجن الرملة

صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، ان إدارة السّجون التابعة للاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير القائد مروان البرغوثي من العزل الانفرادي في سجن (ريمونيم) إلى العزل الانفرادي في سجن (الرملة) مجددا.

وأضاف فارس أن ذلك يأتي بعد تصريحات الوزير الفاشي بن غفير مؤخرًا حول قضية عزله، والتي هي محاولة جديدة للاستعراض أمام الرأي العام الإسرائيلي، خاصة أنّ هذه التصريحات تأتي بعد مرور نحو شهرين على نقله من سجن (عوفر) إلى العزل الإنفرادي في سجن (أيالون-الرملة) ثم إلى عزل (ريمونيم).

وبين فارس أن عملية نقله وعزله تأتي في إطار استهداف كافة الأسرى بعد السابع من أكتوبر، وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة عبر عمليات النقل الواسعة والعزل الجماعي والإنفرادي، إلى جانب عمليات التّعذيب الممنهجة.

وتابع فارس، في تصريح له اليوم الأحد، أنّ عمليات النقل المتكررة للقائد البرغوثي في العزل الانفرادي في ظل استمرار منع المحاميين من زيارته تثير خشية حقيقية على حياته، خاصة وأن ذلك يترافق مع عمليات تحريض مباشرة، ومستمرة عليه في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأكّد فارس أن مواقف القائد البرغوثي حيال قضية شعبه ومصيره ثابتة، وأن استهدافه بإجراءات العزل الانفرادي والتنكيل والاعتداءات لن تنَل من عزيمته وإرادته الراسخة بحتمية الحرية وتقرير المصير.

وشدد فارس على أنّ ما يحدث مع القائد البرغوثي، وما تشهده السّجون والمعتقلات يحتّم على جميع المؤسسات الدولية والجهات المحلية ذات الصلة الوقوف عند مسؤولياتها وضرورة الإسراع في العمل على زيارة السجون، ووقف كل الإجراءات والانتهاكات غير المسبوقة بحق الأسرى منذ عقود.