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هيئة شؤون الأسرى تدين عقوبات جماعية وإهمالاً طبياً متعمداً ضد معتقلي النقب

منذ 36 دقيقة
سجون إيران تفتقر لأدنى مقومات الحماية من كورونا

إيران ترتكب أبشع الانتهاكات بحق المعتقلين

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أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين السلطات الإسرائيلية لفرضها عقوبات جماعية على معتقلي سجن النقب الصحراوي، مشيرة إلى أنهم يعانون من ظروف مأساوية نتيجة للعقوبات الانتقامية التي تفرضها الإدارة الإسرائيلية للسجون منذ بداية الحرب في غزة.

وأوضحت الهيئة نقلا عن محاميها الذين تمكنوا من زيارة معتقلي النقب قبل يومين، أن إدارة السجون تمارس بحقهم حربا نفسية وجسدية، ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية والإنسانية، مشيرة إلى أن المعتقلين يتعرضون بشكل مستمر للضرب والإهانات، وتتعمد إدارة السجون ممارسة الإهمال الطبي بحقهم، فلا علاج ولا فحوصات، ومن يخرج لعيادة المعتقل يتعرض للضرب فورا.

ولفتت إلى أن هناك انتشارا واسعا للأمراض التنفسية والجلدية والمتعلقة بالجهاز الهضمي، وأخرى تسببها البكتيريا والفطريات، نظرا لغياب أدنى مقومات النظافة، مبينة أن الطعام المقدم للمعتقلين سيء كما ونوعا، والوجبة المقدمة لـ10 معتقلين لا تكفي في الواقع لمعتقل واحد، وغالبا ما يكون الطعام باردا ورائحته كريهة، ونتيجة لذلك فقد معظمهم عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم.

وأضافت: “منذ بداية العدوان لم يبدل الأسرى ملابسهم، ويتم إحضارهم إلى غرفة الزيارة مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين. كما أن إدارة المعتقل تقطع التيار الكهرباء من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، فيما لا تتوفر المياه الساخنة لحمام سوى لساعة واحدة فقط”.

وأفادت بأن “زيارة المحامين محدودة وتتم وفق شروط معينة بصعوبة، وغالبا ما يتعرض المعتقل للضرب والتهديد في حال ذكر أي تفاصيل عما يتعرض له بعد انتهاء الزيارة”، مطالبة بـ”ضرورة التحرك الفوري وعلى أعلى المستويات الدولية والإقليمية، للنظر في خطورة ممارسات الاحتلال بحق أسرانا، والعمل على إلزام دولة الاحتلال باحترام وتنفيذ أحكام القانون الدولي”.

    المصدر :
  • وكالات

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