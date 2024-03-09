السبت 28 شعبان 1445 ﻫ - 9 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هيئة شؤون الأسرى تكشف حصيلة جديدة لأعداد المعتقلين في الضفة الغربية

منذ 22 دقيقة
حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة الغربية

حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة الغربية - ارشيفية

A A A
طباعة المقال

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم السبت، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7505 فلسطيني من الضفة الغربية، منذ بدء الحرب في قطاع غزة 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقت الحكومة الإسرائيلية على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقا.

وأضافا، أن حملات الاعتقال هذه “تشكل أبرز السّياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ)، التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد 7 أكتوبر”.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم الجمعة، 15 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس وطوباس ورام الله والخليل، رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وفقا للهيئة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، بالإضافة لتدمير البنية التحتية تحديدا في محافظة طولكرم.

    المزيد من أخبار العالم

    اشتباكات السودان
    الرياض تحث الأطراف السودانية على الالتزام بمخرجات محادثات جدة
    تزوير واستيلاء على المال العام.. "قضية فساد" تهز مصر
    غزة تحت النار
    أول سفينة مساعدات تستعد للإبحار من قبرص إلى غزة

    الأكثر قراءة

    ناسا تحذر من عاصفة شمسية عنيفة قد تضرب الأرض
    يوم قيامة الإنترنت.. ناسا تكشف تفاصيل خطيرة عن حدث قد يغير العالم في 2025
    جوزا سفر
    ثلاثة أشخاص فقط في العالم يمكنهم التنقل بدون جواز سفر.. من هم!؟
    عناصر من حزب الله
    إسرائيل تمهل حزب الله حتى هذا التاريخ.. إما الاتفاق وإما الحرب!