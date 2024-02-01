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هيئة عمليات التجارة البريطانية: تلقينا تقريرا عن انفجار قرب سفينة غربي الحُديدة باليمن

منذ 18 دقيقة
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كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حدوث انفجار على مسافة من الجانب الأيمن لسفينة غربي الحُديدة في اليمن.

وأضافت الهيئة ذاتها أن السفينة وطاقمها بخير. وفق ما نقلت وكالة رويترز؟

وقال سكان محليون إن الحوثيين أطلقوا صاروخا صوب البحر من معسكر في مدينة إب التي تخضع لسيطرتهم وسط اليمن.

وأطلق المسلحون الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على المناطق الأكثر سكانا في اليمن، موجة من الطائرات المسيرة الملغومة والصواريخ على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن في الأسابيع القليلة الماضية، واصفين ذلك بأنه رد على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وإظهار للتضامن مع الفلسطينيين.

ويشار إلى أن حملة الحوثيين تتسبب في إرباك عمليات الشحن الدولي.

ويذكر أن كلاً من الولايات المتحدة اﻷمريكية وبريطانيا شنتا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن وأعادتا إدراج حركة الحوثي على قائمة “الجماعات الإرهابية”.

    المصدر :
  • رويترز

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