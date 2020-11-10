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هيئة كبار العلماء السعودية: جماعة الإخوان إرهابية

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 7:47 مساءً
هيئة كبار العلماء السعودية

هيئة كبار العلماء السعودية

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اعلنت هيئة كبار العلماء السعودية، أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام.

وأضافت هيئة كبار العلماء، أن جماعة الإخوان المسلمين تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

وطالبت هيئة كبار العلماء في بيان الجميع بالحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها.

وأوضحت هيئة كبار العلماء، أن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين مليئ بالشرور والفتن ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم.

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