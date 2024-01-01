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هيئة كورية جنوبية تحذر من ارتفاع مستويات البحر بعد زلزال اليابان

منذ 16 دقيقة
علم كوريا الجنوبية

علم كوريا الجنوبية

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية (الاثنين 1-1-2024) من ارتفاع مستويات البحر في بعض مناطق اقليم جانجون على الساحل الشرقي بعد الزلزال الذي ضرب شمال وسط اليابان.

وضرب زلزال بلغت قوته المبدئية 7.6 درجة وسط اليابان اليوم الاثنين مما أدى إلى صدور تحذيرات من موجات مد عاتية (تسونامي) وإصدار تعليمات للسكان بالإخلاء والاستعداد لهزات تابعة محتملة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن موجة تسونامي بارتفاع متر واحد ضربت مناطق على الساحل الغربي بطول بحر اليابان فيما يتوقع وصول موجة أكبر لاحقا.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات لمقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما الساحلية من وقوع موجات تسونامي.

وقال المتحدث باسم الحكومة هاياشي يوشيماسا في مؤتمر صحفي طارئ إن السلطات لا تزال تتحقق من حجم الأضرار ونبهت السكان للاستعداد لهزات أخرى محتملة.

وأظهرت لقطات بثتها إن.إتش.كيه مبانٍ تنهار في إيشيكاوا، كما أدى الزلزال إلى اهتزاز المباني في العاصمة طوكيو على الساحل المقابل.

وقالت شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 36 ألف منزل في مقاطعتي إيشيكاوا وتوياما.

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