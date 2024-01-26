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هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع 83.3 مليون دولار إلى صحفية في قضية تشهير

منذ 8 دقائق
دونالد ترامب

دونالد ترامب (رويترز)

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أمرت هيئة محلفين اتحادية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الجمعة بدفع تعويضات قيمتها 83.3 مليون دولار إلى إي. جين كارول التي اتهمت ترامب بتشويه سمعتها كصحفية محل ثقة من خلال إنكاره اغتصابها منذ قرابة ثلاثة عقود.

ولم يتطلب الأمر إلا أقل من ثلاث ساعات لتتوصل هيئة المحلفين المؤلفة من سبعة رجال وامرأتين إلى الحكم. وتتجاوز التعويضات بكثير الحد الأدنى الذي كانت تسعى إليه كارول بقيمة عشرة ملايين دولار.

وحكمت لها هيئة المحلفين بتعويضات مكافئة قيمتها 18.3 مليون دولار وتعويضات تأديبية بقيمة 65 مليون دولار.

وقاضت كارول (80 عاما) ترامب في نوفمبر تشرين الثاني 2019 بسبب إنكاره قبل خمسة أشهر من ذلك التاريخ اغتصابها في منتصف تسعينيات القرن الماضي في غرفة تبديل ملابس بمتجر تابع لشركة بيرجدورف جودمان في مانهاتن بولاية نيويورك.

ويقول ترامب (77 عاما) إنه لم يسمع قط عن كارول وإنها اختلقت القصة لتعزيز مبيعات مذكراتها.

    المصدر :
  • رويترز

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