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هيئتان بحريتان بريطانيتان: حادث جديد في البحر قبالة ساحل اليمن

منذ 15 دقيقة
سفينة بالبحر الأحمر

سفينة بالبحر الأحمر

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أعلنت هيئتان بحريتان بريطانيتان أنهما تلقتا تقريرين اليوم الجمعة 8 آذار/مارس عن حادث على بعد نحو 50 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن اليمنية في المياه التي يشن فيها الحوثيون هجمات على السفن. وفق وكالة رويترز.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على حركة الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر تشرين الثاني. وتقول الجماعة إن هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السلطات تحقق في الحادث، بينما قالت شركة أمبري للأمن البحري إنها على علم بوقوع حادث على بعد نحو 52 ميلا بحريا من جنوب عدن وأنها تحقق فيه.

    المصدر :
  • رويترز

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