هيومن رايتس تطالب بمتابعة تقرير "جرائم ضد الإنسانية" بالصين

قالت تيرانا حسن المديرة التنفيذية بالإنابة بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن المنظمة تتوقع من الأمم المتحدة متابعة تقرير خلص إلى أن احتجاز الصين للويغور وغيرهم من المسلمين ربما يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأضافت أن فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بدا ملتزما باتخاذ إجراء بشأن التقرير، الذي أصدرته في أغسطس آب ميشيل باشليه التي سبقته في المنصب قبل دقائق من نهاية تفويضها الذي استمر أربعة أعوام.

وقالت تيرانا حسن للصحفين “نود أن نراه يتخذ خطوات للمضي في ذلك الالتزام”.

واتهم التقرير الصين، وهي عضو دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، “بالاحتجاز القسري والتمييزي” في إقليم شينجيانغ الذي يغلب عليه المسلمون، وأوصى بأن تتخذ بكين خطوات لإطلاق سراح جميع المحتجزين في مراكز التدريب أو السجون أو منشآت الاحتجاز.