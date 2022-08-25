وأخيراً.. منظمة الصحة العالمية تزفّ أنباء سارة عن "كورونا"

إصابات كورونا حول العالم تبدأ بالانخفاض بعد أكثر من عامين على بدء الجائحة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، (الأربعاء 24-8-2022)، تراجع عدد وفيات كورونا عالميا بنسبة 15 بالمائة خلال الأسبوع الماضي بينما تراجعت نسبة الإصابات الجديدة بنحو 9 بالمائة.

وفي أحدث تقاريرها الأسبوعية لجائحة كورونا، قالت المنظمة إن هناك 3.5 مليون حالة جديدة وأكثر من 14 ألف وفاة سجلت الأسبوع الماضي. وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة تراجع في كل مناطق العالم باستثناء غرب المحيط الهادي.

وقفز عدد الوفيات بأكثر من 183 بالمائة في إفريقيا لكنه تراجع بنحو الثلث في أوروبا وبنحو 15 بالمائة في الأميركتين. لكن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن إحصائيات كوفيد أقل بكثير من التقديرات إذ خفضت العديد من الدول أعداد فحوصها وبروتوكولات المراقبة ما يعني اكتشاف أعداد أقل بكثير من الحالات.

وأوضحت المنظمة أن المتحور السائد لكوفيد عالميا هو المتحور المتفرع عن أوميكرون بي إيه.5 الذي أرجعت إليه أكثر من 70 بالمئة من تسلسلات الفيروس المشتركة في أكبر قاعدة بيانات عامة فيروسية عالميا. سجل لمتحورات أوميكرون 99 بالمئة من كل التسلسلات المبلغ عنها الشهر الماضي.

في وقت سابق الأسبوع الجاري، طلبت فايزر من جهات التنظيم الأميركية السماح بمزيج من لقاحاتها المضادة لكوفيد والذي يضيف حماية ضد أحدث السلالات الفرعية لأوميكرون “بي إيه.4 وبي إيه.5″، في خطوة مهمة نحو بدء حملة تنشيط في الخريف.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأميركية قد أمرت شركات تصنيع اللقاحات بتعديل لقاحاتها لتستهدف المتحورات الفرعية لتساعد في حماية أفضل للمناعة من اللقاحات السابقة.