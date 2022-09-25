وابل من المسيرات الإيرانية.. هجوم روسي جديد على أوكرانيا

أكدت أوكرانيا، الأحد، أن مدينة أوديسا الساحلية، جنوبي تعرضت ليلا لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع، بعد يومين من هجوم روسي بطائرة مسيّرة مماثلة أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.

وقالت القيادة العملياتية للجيش الأوكراني في جنوبي البلاد إن “أوديسا هوجمت مجددا بطائرات مسيّرة انتحارية”.

وأضافت في منشور على فيسبوك أن “العدو استهدف المبنى الإداري في وسط المدينة ثلاث مرات”.

وتابعت: “أسقطت الدفاعات الجوية (الأوكرانية) طائرة مسيّرة. ولم تسجل إصابات”.

وأكدت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الأوكرانية في الجنوب، ناتاليا غومنيوك، لوكالة فرانس برس أن الهجوم جرى بواسطة “طائرات إيرانية مسيّرة”.

Ha vuelto a caer otro dron iraní sobre Odesa… ¿soy yo o me parece que tienen fijación con esa ciudad en el uso de estos drones iraníes que por ahora se les están atragantando a los ucranianos? pic.twitter.com/e4i9ngjfDF — Juanjo Prego (@EsteparioTotal) September 25, 2022

وتأتي الضربات بعد يومين من مقتل مدنيَين في أوديسا، الجمعة، في هجوم روسي بطائرة مسيّرة إيرانية الصنع.

وأسقطت أربع طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في جنوب البلاد الجمعة، بحسب القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت كييف في وقت لاحق إنها قررت تقليص الحضور الدبلوماسي الإيراني في أوكرانيا بسبب إمدادها روسيا بطائرات مسيّرة.

وأوردت وزارة الخارجية الأوكرانية أنه: “ردا على فعل عدائي الى هذا الحد، قرر الجانب الأوكراني أن يحرم سفير إيران في أوكرانيا أوراق اعتماده، ويقلص في شكل ملحوظ عدد أفراد الطاقم الدبلوماسي في سفارة إيران في كييف”.

وصرح مسؤول في الخارجية لوكالة فرانس برس بأن هذه الخطوة ترقى إلى مستوى الطرد لأن السفير لم يكن في أوكرانيا وبالتالي لا يمكن طرده.

وقال سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة إن “استخدام القوات الروسية لأسلحة إيرانية… خطوات اتخذتها إيران ضد سيادة دولتنا وسلامة أراضيها، وكذلك ضد حياة المواطنين الأوكرانيين وصحتهم”.