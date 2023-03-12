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واجب أخلاقي.. مدير عام الصحة العالمية يؤكد على ضرورة التوصل لمنشأ كورونا

منذ ساعة واحدة
مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس

مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس

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قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن معرفة منشأ كوفيد-19 هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.

وتعد تلك أقوى تصريحات يدلي بها جيبريسوس فيما يتعلق باستمرار التزام المنظمة بالتوصل لكيفية ظهور الفيروس.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال تقدير إحدى الوكالات الأمريكية أن الجائحة انتشرت على الأرجح نتيجة تسرب غير مقصود من مختبر صيني مما يزيد الضغط على منظمة الصحة العالمية لتقديم إجابات. وتنفي بكين صحة ذلك التقدير.

وقال جيبريسوس في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من مساء أمس السبت “فهم منشأ كوفيد-19 والتقصي عن كل الفرضيات يظل ضرورة علمية لمساعدتنا على منع حدوث أي تفش في المستقبل وواجبا أخلاقيا من أجل الملايين الذين ماتوا وأولئك الذين يعيشون بيننا ويعانون من آثار جانبية طويلة الأمد بعد الإصابة به”.

جاءت تصريحاته بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اطلاق منظمة الصحة العالمية وصف “الجائحة” لأول مرة على تفشي المرض عالميا.

    المصدر :
  • رويترز

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