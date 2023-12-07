واردات الصين من النفط الخام تسجل أول انخفاض على أساس سنوي منذ أبريل

أظهرت بيانات جمركية الخميس أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت في نوفمبر\تشرين الثاني 9.2 بالمئة على أساس سنوي، في أول انخفاض سنوي منذ أبريل\نيسان إذ أدى ارتفاع مستويات المخزونات وضعف المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ طلبيات المصافي المستقلة إلى إضعاف الطلب.

ووفقا لإدارة الجمارك العامة، بلغ إجمالي ال نفط الخام الوارد الشهر الماضي 42.445 مليون طن أو ما يعادل 10.33 مليون برميل يوميا وهو أدنى معدل يومي منذ يوليو تموز وانخفاضا من 11.53 مليون برميل يوميا في أكتوبر\تشرين الأول.

وبلغت واردات الصين، وهي أكبر مشتر للنفط في العالم، منذ بداية العام حتى الآن 515.65 مليون طن أو ما يعادل 11.27 مليون برميل يوميا، بزيادة 12.1 عن العام السابق.

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الخميس أيضا أن صادرات الوقود المكرر بلغت 5.08 مليون طن مقابل 5.17 مليون طن في أكتوبر تشرين الأول بانخفاض 17 بالمئة مقارنة مع 6.14 مليون طن قبل عام.

وارتفعت هوامش التكرير الإقليمية خلال شهر نوفمبر\تشرين الثاني إذ بلغت 6.74 دولارا للبرميل في الأول من ديسمبر كانون الأول، أي ما يقرب من مثلي ما كان عليه في الشهر السابق عند 3.60 دولار للبرميل.

وأوضحت البيانات أيضا أن واردات الوقود المكرر وصلت إلى 4.16 مليون طن، بزيادة الثلث عن العام السابق، مع ارتفاع الحجم منذ بداية العام بنسبة 87 بالمئة ليصل إلى 43.23 مليون طن.

وارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي، التي تشمل الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب، بنسبة ستة بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 10.95 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ يناير\كانون الثاني 2022 وزيادة حادة من 8.79 مليون طن في أكتوبر\تشرين الأول نظرا لدخول شمال الصين موسم التدفئة في فصل الشتاء.