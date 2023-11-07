الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 7 نوفمبر 2023 |
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واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر ترتفع 13.5% على أساس سنوي

منذ 12 دقيقة
مصافي النفط في الصين

مصافي النفط في الصين

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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن واردات الصين من النفط الخام زادت 13.52 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول، مع زيادة شركات التكرير مشترياتها عن طريق حصص الواردات الجديدة ونمو الطلب المحلي على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي.

وبلغ إجمالي الواردات الصينية من النفط الخام الشهر الماضي 48.97 مليون طن متري، أو 11.53 مليون برميل يوميا، وفقا للإدارة العامة للجمارك، بارتفاع طفيف عن 11.13 مليون في سبتمبر أيلول.

وبلغت واردات أكبر مشتر للنفط في العالم منذ بداية العام 473.22 مليون طن، أو 11.36 مليون برميل يوميا، بزيادة 14.4 بالمئة عن العام السابق.

وتلقى الاستهلاك المحلي للبنزين ووقود الطائرات دفعة قوية خلال عطلة الأسبوع الذهبي التي استمرت ثمانية أيام عندما قام المسافرون بما مجموعه 826 مليون رحلة داخل البر الرئيسي للصين، بزيادة 71.3 بالمئة عن العام السابق.

وزاد الاستيراد كذلك على خلفية إطلاق دفعة رابعة من حصص واردات النفط الخام، وأرباح التكرير الجيدة خلال الربع الثالث.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن صادرات الوقود المكرر بلغت 5.17 مليون طن، بانخفاض عن 5.44 مليون في سبتمبر أيلول ولكن بزيادة 16.07 بالمئة مقارنة مع 4.46 مليون قبل عام.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، بلغت واردات الصين منه 8.79 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 15.5 بالمئة عنه قبل عام ولكنها انخفضت عن 10.15 مليون طن في سبتمبر أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

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